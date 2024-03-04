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İstanbul merkezli 10 ildeki "Şasi 1" operasyonunda 27 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 10 ildeki "Şasi 1" operasyonunda 27 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen "Şasi 1" operasyonunda, motor ve şasi numaraları değiştirilerek satışa sunulan 45 otomobil ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına aldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan araçların ele geçirilmesine ve faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Şüphelileri 4 ay teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıların satın aldıkları ağır hasarlı araçları, çalıntı, yurt dışından getirilen veya yakalama-hacizli araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirerek başka kişilere sattıklarını, bu şekilde haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Bu yöntemlerle 45 ayrı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik eylemi gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, Yozgat, Kayseri, Tokat, Diyarbakır, Kırşehir, İzmir, Adıyaman ve Samsun'da "Şasi 1" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, özellikle deprem bölgelerindeki ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları kopyalanarak satışa sunulan 45 araç ele geçirilirken, aralarında suç örgütü elebaşı Abdullah P'nin de bulunduğu 27 zanlı gözaltına alındı. Şüpheli 2 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Operasyonda ele geçirilen 44 araç ise sahiplerine teslim edildi. Araçlardan bazıları Ataşehir Yediemin Otoparkı'nda sergilendi.

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