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Rusya, Alman büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

Rusya, Alman büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff, Alman yetkililerin yaptığı Ukrayna’ya silah gönderilmesine ilişkin görüşmenin kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

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Rus medyasının cuma günü Almanya’nın üst düzey askeri yetkililerinin Ukrayna’ya silah gönderilmesine ilişkin yaptığı görüşmenin kayıtlarını yayınlamasının ardından iki ülke arasındaki diplomatik kriz devam ediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ses kayıtlarının sızdırılmasının “çok ciddi” bir konu olduğunu söylemesi ve “Bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor” ifadeleri ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, “Bu kayıt bizi istikrarsızlaştırmak ve tedirgin etmek için kullanılıyor” açıklamasının ardından bu kez Rusya harekete geçti.

Rus resmi haber ajansı TASS, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff'un Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını bildirdi.

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