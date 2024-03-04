Çocuk üniversitesinden 90’lar konsepti geliştirildi

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından 90’lı yılları yansıtan bir parti düzenlendi. Kıyafetler ve süslemelerle o yıllara dönen öğretmenler karaoke yaparken çocukların eğlencesi görülmeye değerdi.

Abone ol

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bünyesindeki atölyelerden faydalanan çocuklar için sürpriz bir parti düzenleyen öğretmenler, 1990’lı yıllarda moda olan kıyafetler ve müzikler ile konsept bir parti düzenledi. Çocukların gönüllerince eğlendiği partide hem kıyafetler hem de süslemeler dikkat çekti. Partide karaoke yapan öğretmenler kendi çocukluk ve gençlik yıllarına dönerken çalan müzikler eşliğinde çocuklar da dans ederek eğlendi. Eğlenerek öğrenme konusunda çeşitli materyalleri kullanan Çocuk Üniversitesi öğretmenleri, parti süslemelerini de çocuklar ile hazırladılar. Çocuk Üniversitesi yetkililerinden yapılan açıklamada konsept özellikleri olan çeşitli partilerin düzenlenmeye devam edeceğini belirtildi.