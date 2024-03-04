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Traktöre binerken dengesini kaybedip düşerek yaralandı

Traktöre binerken dengesini kaybedip düşerek yaralandı

Tekirdağ'da, traktöre binmek isterken yanından geçen kamyonet nedeniyle dengesini kaybedip yere düşen kişi yaralandı.

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Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarına yanaşan traktöre binmek isteyen Muharrem Elmas, o sırada bir kamyonetin yanından geçişi sırasında traktöre binerken dengesini kaybetti. Yere düşerek başından yaralanan Elmas, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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