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Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören mazbatasını aldı

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören mazbatasını aldı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mahmut Ören, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

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Ziya Bey Tesisleri'nde bulunan Divan Başkanlık Kurulu'ndaki törende konuşan Ören, hafta sonu Trabzonspor camiasına yaraşır biçimde, büyük olgunluk ve centilmenlik içerisinde tamamlanan Divan Genel Kurulu'nda kendisinin ve yönetiminin göreve layık görüldüğünü söyledi.

"Bu düzeyli yarışla kazanan 'ben' değil 'biz' olmuştur." diyen Ören, "Bu vesile ile değerli Divan Kurulu üyelerine teşekkürü borç biliriz. Devir teslim törenine geçmeden öncelikle ilk teşekkürümü geçen dönem başkanlık görevini başarı ile tamamlayan Ali Sürmen başkana ve yönetici arkadaşlarına yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ören, kendilerini tercih eden Divan Kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Tabii ki görev süremizde önceliğimiz hizmet, ortak paydamız Trabzonspor olacaktır. Söz verdiğimiz üzere Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil etmek ve kulübümüze hizmet için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Eski başkan Ali Sürmen de camiaya yakışır bir seçim sürecini tamamladıklarını belirterek, 2015'te başladığı görev sürecinin genel kurulla sona erdiğini ifade etti.

Sürmen, bir kardeşinin bir arkadaşının ve bir yoldaşının Divan Başkanı seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, Trabzonspor ve camia adına çok faydalı sonuçlar doğuracağını düşündüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'nda Kongre Divan Başkanlığı yapan avukat Hakan Orhan, Ören'e mazbatasını verdi. Sürmen de Ören'e çiçek hediye etti.

Divan Başkanlık Kurulu üyelerine de mazbataları verildi.

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