BIST 9.079
DOLAR 31,51
EURO 34,23
ALTIN 2.111,15
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Fas'taki dev kumul araştırıldı oluştuğu tarih ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fas'taki dev kumul araştırıldı oluştuğu tarih ortaya çıktı

İngiltere'den araştırmacılar, Fas'taki "Lala Lallia" adlı yıldız şeklindeki dev kumulun oluşumunun yaklaşık 13 bin yıl öncesine kadar dayandığını tespit etti.

Abone ol

BBC'nin haberine göre, İngiltere'deki Aberystwyth Üniversitesi ve Londra Üniversitesinden araştırmacılar, Fas'ın doğusundaki "Lala Lallia" adlı dev kumulu incelemek üzere kum örneği aldı.

Kumulların yaşını belirlemek için "lüminesans tarihleme" tekniğini kullanan araştırmacılar, alınan örnekleri, laboratuvarda loş, kırmızı ışık altında inceleyerek kum tanelerinin en son ne zaman güneş ışığına maruz kaldığını tespit etmeye çalıştı.

Araştırmacılar, yaklaşık 100 metre yükseklikte ve 700 metre genişliğindeki Lala Lallia'nın oluşumunun yaklaşık 13 bin yıl öncesine kadar uzandığını, oluşumundan sonra neredeyse 8 bin yıl büyümediğini ancak daha sonra kumulun hızla genişlediğini ve batıya doğru hareket ettiğini tespit etti.

Araştırmacılardan Prof. Geoff Duller, kumulun yaşının hesaplanmasına ilişkin "Karanlık laboratuvarımızda bu kum tanelerinden ışık görüyoruz. Işık ne kadar parlaksa tortu taneleri o kadar yaşlıdır ve daha uzun süredir (kuma) gömülmüştür." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

fas
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da top koşturan genç yetenek Can Yılmaz Uzun milli takım tercihini yaptı
Almanya'da top koşturan genç yetenek Can Yılmaz Uzun milli takım tercihini yaptı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören mazbatasını aldı
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören mazbatasını aldı
Bursa'da 18 yaşındaki genç, 3.5 milyonluk sazan sarmalı taktiğiyle dolandırdı
Bursa'da 18 yaşındaki genç, 3.5 milyonluk sazan sarmalı taktiğiyle dolandırdı
Virajı alamayan otomobil tramvay yoluna girdi
Virajı alamayan otomobil tramvay yoluna girdi
İsrail'in saldırılarında son bir günde 124 Filistinli öldürüldü!
İsrail'in saldırılarında son bir günde 124 Filistinli öldürüldü!
Traktöre binerken dengesini kaybedip düşerek yaralandı
Traktöre binerken dengesini kaybedip düşerek yaralandı
Tokat'ta meyve ağaçları erken çiçek açtı, zirai dondan endişe ediliyor
Tokat'ta meyve ağaçları erken çiçek açtı, zirai dondan endişe ediliyor
Rusya, Alman büyükelçiyi bakanlığa çağırdı
Rusya, Alman büyükelçiyi bakanlığa çağırdı
Çocuk üniversitesinden 90’lar konsepti geliştirildi
Çocuk üniversitesinden 90’lar konsepti geliştirildi
Roketsan ileri teknoloji savunma sistemlerini Katar'da sergiliyor
Roketsan ileri teknoloji savunma sistemlerini Katar'da sergiliyor
Fotoğrafçılar kardelenlerin güzelliğini objektiflerine taşıdı
Fotoğrafçılar kardelenlerin güzelliğini objektiflerine taşıdı