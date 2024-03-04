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Fenerbahçeli Becao'nun sağlık durumu belli oldu

Fenerbahçeli Becao'nun sağlık durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin savunmadaki başarılı isimlerinden Brezilyalı Rodrigo Becao, Hatayspor maçında oyundan çıkmıştı. Sarı lacivertli taraftarı korkutan stoperin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de Rodrigo Becao haftalar sonra formasına kavuştu.

Uzun bir sakatlık döneminden çıkan Brezilyalı stoper karşılaşmada kenara değişiklik işareti yapmış ve çıkmıştı. Becao'nun son durumu netlik kazandı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Becao'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı oyundan çıktığı öğrenildi. Başarılı savunmacı, İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Konferans Ligi'nde oynanacak Union St.Gilloise karşılaşmasında sahada olacak.

10. haftadan bu yana sahalardan uzak kalmıştı

Becao, 10. haftada oynanan Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe'nin 28. haftada oynadığı Hatayspor maçına kadar sahalardan uzak kalmıştı.

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