Manisalı kuaförler Söke'den 3 kupayla döndü

Söke Berberler ve Kuaförler Odasının düzenlediği 'Yılın en iyileri Söke’de yarışıyor' programına katılan Manisalı kuaförler 3 kupa ile döndü.

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Manisa Berberler ve Kuaförler Odası öncülüğünde bireysel olarak yarışan kuaförler Aydın Söke’de 5 kategoride yarıştı. Yarışmada 'Erkek kesim', 'Bayan Kesin', 'Makyaj', 'Topuz' ve 'Türban' kategorilerinden yarışmaya giren kuaförler arasından Manisalı kuaförler 'Topuz', 'Kesim' ve 'Makyaj' kategorisinde 3'üncülük aldı. Manisa Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Adem Şahin yaptığı açıklamada, "Tüm yarışmaya katılım sağlayan meslektaşlarımızı tebrik ediyorum. Dereceye girenleri kutluyorum. Manisa olarak katıldığımız bu yarışmada Rahime Kaya, Topuz ve Kesim Kategorilerinde 3’üncülük kupasını aldı. Özge Özüner ise Makyaj kategorisinde ise 3’üncülük alarak bizi gururlandırdı. Ayrıca bu tarihin benim için ayrı bir anlamlıda var. 03 Mart 2022'de genel kurulumuzda üyelerimizin teveccühü ile bu bayrağı bize teslim etmişti. Bizde gece gündüz demeden bu bayrağı ileri taşımak için çalışıyoruz. Aylardır çalıştığımız bu yarışmadan 3 kupa ile dönmek beni mutlu etti. Ama yine durmayacağız. Türkiye’nin neresinde bir yarışma olursa biz Manisa'yı temsilen katılım sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Yarışma Programını düzenleyen Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yılmaz Demiryürek olmak üzere programa destek olan Antalya Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Odası Başkanı Tolgahan Demir’e, Kamil Zor Akademi ve tüm sponsor firmalara teşekkür ediyorum." dedi.