Dolandırıcıların yeni oyunu deşifre oldu: Muhtardan gelen mesajlara dikkat!

Yerel seçime az bir süre kala dolandırıcıların da yeni oyunu ortaya çıktı. Kastamonu’da iki mahalle muhtarının sosyal medya hesabı taklit edilerek vatandaşlara mesaj atıldı. 4 bin 500 liralık devlet desteğinin muhtarlık aracılığı ile verildiğinin belirtildiği mesaj nedeniyle bir kişi 9 bin lirasını kaptırarak dolandırıcıların kurbanı oldu.

Abone ol

Kastamonu’da 31 Mart Mahalle İdareler Seçimleri yaklaşırken muhtarların sosyal medya hesapları kopyalanarak dolandırıcılık olaylarında da artış yaşandı.

Kastamonu’da Saraçlar Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Yapan ile Beyçelebi Mahallesi Muhtarı Rıfat Cozuroğlu’nun sosyal medya hesabını kopyalayarak taklit bir hesap açan dolandırıcılar, mahallelerde yaşayan vatandaşlara bu hesaplardan "Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL yardım veriliyor 3 ay boyunca, muhtarlığımız aracılığıyla aldınız mı?" şeklinde mesaj gönderdi.

Dolandırıcılar destek yalanıyla ağlarına düşürdükleri vatandaşların bilgilerini alarak banka hesaplarındaki paraları çekmeye çalıştı. Dolandırıcıların ağına düşen bir vatandaş 9 bin TL dolandırıldı.

Dolandırılan vatandaşların kendilerine haber vermesi üzerine Yapan ve Cozuroğlu, facebook hesabının kopyalandığını ve gelen mesajlara itibar edilmemesi konusunda duyuruda bulundu.

Dolandırıcılık olayının olduğunu mahalle sakinlerinin bilgi vermesi üzerine öğrendiğini kaydeden Muhtar Yapan, “Sabah saatlerinde dostlarım bana mesaj atmaya başladı, 'Facebook hesabın kopyalanmış, onunla bir ilgilenir misin' diye. Girip baktığımda kopyalandığını gördüm. Vatandaş, 4 bin 500 lira gibi bir parayı dağıttığımızdan bahsetmiş. Tabii ki bizim tarafımızdan böyle bir durum yok. Hemen engelledik, hesabı şikayet ettik. Tekrar sosyal medyada paylaşım yaptık. Ondan sonra sosyal medyadan yazan ya da arayan çok fazla kişi oldu. Bu arkadaşlarımızı uyardık, engellemelerinden ve şikayet etmelerinden bahsettim. Mahallemizden bir şahsın bu yazışmalar neticesinde kart bilgilerini verdiği ve 9 bin lira gibi bir parayı çektiklerini öğrendim." dedi.

Yapan, varandaşlara bu tarz dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olması konusunda uyarıda bulunurken "Muhtar ya da kamu çalışanı kimseden para istemez." dedi.