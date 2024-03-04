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Şırnak'ta kalp krizi geçiren bir vatandaş askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Şırnak'ta kalp krizi geçiren bir vatandaş askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak’ta kalp krizi geçiren bir vatandaşın Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırıldığını duyurdu.

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MSB, “Beytüşşebap/Şırnak'ta kalp krizi geçiren bir vatandaşımız, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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