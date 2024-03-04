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Eniştesini vurup üzerinden otomobille geçti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eniştesini vurup üzerinden otomobille geçti!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eniştesini tabancayla vurarak öldürdükten sonra üzerinden otomobille geçen şahıs adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.K. yanında bulunan tabancayla S.T.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Y.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken. S.T.'nin cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Diğer yandan, Y.K.’nın eniştesini tabancayla vurduktan sonra otomobil ile üzerinden geçtiği anlar da çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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