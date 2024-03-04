BIST 9.079
DOLAR 31,51
EURO 34,23
ALTIN 2.111,15
HABER /  GÜNCEL

Fatma Şahin emekliye müjdeli haberi verdi! Doğalgaz projesi çok konuşulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin özellikle Gaziantep halkını heyecanlandıracak seçim vaatlerini, hedeflerini ve projelerini Hadi Özışık'ın konuğu olarak canlı yayında açıkladı.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerine artık geri sayım hızlanmaya başladı. Tüm adaylar çalışmalarını iyice hızlandırırken, projelerini de tek tek farklı mecralarda açıklamaya devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in emekliler ile ilgili projesi ise çok konuşulacak projelerden biri. Emekli kart projesi ile her şeyi devletten beklemeden emeklilerin sorunlarına kulak veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin emeklilere müjdelerini peş peşe sıraladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin özellikle Gaziantep halkını heyecanlandıracak seçim vaatlerini, hedeflerini ve projelerini Hadi Özışık'ın konuğu olarak canlı yayında açıkladı.

HADİ ÖZIŞIK'IN PROGRAMININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2023'te yüzde 5,7 arttı
İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2023'te yüzde 5,7 arttı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Özgür Özel'in bedelli çıkışı sonrası sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf
Özgür Özel'in bedelli çıkışı sonrası sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf
Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
Göztepe, adım adım Süper Lig’e yaklaşıyor
Göztepe, adım adım Süper Lig’e yaklaşıyor
Tatvan'da AK Partili belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
Tatvan'da AK Partili belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
Vergi ödemeye gelenler kan bağışı yapıyor
Vergi ödemeye gelenler kan bağışı yapıyor
Uzmanlar yer kabuğunu inceliyor: Deprem bölgesinde fay hareketliliği ne durumda?
Uzmanlar yer kabuğunu inceliyor: Deprem bölgesinde fay hareketliliği ne durumda?
Ekran karşısında beslenme çocuklarda obezite riskini artırıyor
Ekran karşısında beslenme çocuklarda obezite riskini artırıyor
Şırnak'ta kalp krizi geçiren bir vatandaş askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Şırnak'ta kalp krizi geçiren bir vatandaş askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Kamyonetin motosikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kamyonetin motosikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AK Partili başkan yardımcısına silahlı saldırı
AK Partili başkan yardımcısına silahlı saldırı