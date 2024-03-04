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Ankara'da kan donduran olay! Tartışma çok feci bitti, kaçarken sokakta...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da kan donduran olay! Tartışma çok feci bitti, kaçarken sokakta...

Ankara'dan son gelen haber korkunç! Altındağ ilçesinde tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Ekin Mahallesi'nde M.Ç. (77) henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde eşi Sabiha Ç. (71) ve oğlu Sinan Ç. (31) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, eşi ve oğluna tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi sokakta gözaltına aldı.

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