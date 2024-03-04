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Sağlık Bakanlığına 27 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığına 27 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığının 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı.

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ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, 21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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