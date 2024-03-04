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Bursa'da 100 bin konutluk kentsel dönüşüm başladı

Bursa'da 100 bin konutluk kentsel dönüşüm başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde en önem verdikleri konunun kentsel dönüşüm olacağını söyleyerek, “Önümüzdeki süreçte daha ulaşılabilir ve daha yeşil dirençli şehir Bursa’yı inşa etmek için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönem şehrimizde 16 bin yeni sosyal konut da inşa ediyoruz” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde şehri daha ileriye taşıyacak yeni dönemdeki vizyonunu ve gerçekleştireceği projelerini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki süreçte en önemli konu başlığını kentsel dönüşüm olacağını belirtti. Sağlam yapıları ve kentsel dönüşümüyle dirençli bir Bursa hayal ettiklerini ifade eden Başkan Alinur Aktaş, özellikle Bursa gibi aktif fay hatları üzerine kurulu şehir için depremin tartışılmaz bir gerçek olduğunu dile getirdi. 6 Şubat depremleri öncesinde TÜBİTAK ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA ile yürüttükleri projeler başta olmak üzere kentsel dönüşüme öncelik vermenin doğru bir karar olduğunu bir kez daha gördüklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bilimsel bir altyapı ve bütüncül bir bakış açısıyla doğru planlama ve ortak akılla dirençli şehir Bursa için dönüşümü başlatacağız. Geçtiğimiz dönemde Bursa’da yer alan yaklaşık 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız bölüm konuttan dönüşüm önceliği bulunan alanlarda çalışmalarımızı başlattık. Birileri hayatında hiç kentsel dönüşüm yapmazken bugünlerde kentsel dönüşümden bahsediyorlar.

Allaha şükürler olsun bizim yaptığımız işler var. İstanbul Caddesi’nden Karapınar’a, Akpınar-1050 Konutlardan Arabayatağı’na, Sıcaksu-Gaziakdemir’den Yiğitler’e ve tarihi şehir merkezine kadar Bursa’nın dört bir yanında projelerimizi başlattık. Bir bir tamamlıyoruz. 14 farklı dönüşüm projemizle 2025 yılı sonuna kadar 11 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tarihi alanlarda, imalat ve sanayi alanlarında, kamusal alan ve yapılar özelinde de sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarımızın ana eksenini ‘2050 Çevre Düzeni Planı’mız oluşturacak. Yeni dönemimizde akademik katkılar, ortak akıl ve mutabakatla, kent anayasası olarak yürürlüğe alacağız. JICA, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuz ve akademik odalarımızla birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

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