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Futbolcu baba oğul, aynı takımda top koşturuyor

Futbolcu baba oğul, aynı takımda top koşturuyor

Kayseri amatör lig ekibinde forma giyen 44 yaşındaki Nurettin Batar ile 21 yaşındaki oğlu Furkan Batar, takımın başarısı için yan yana mücadele ediyor.

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Kayseri Şeker 2.Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Ambar Kızılırmakspor’da forma giyen baba oğul, birlikte aynı forma için ter döküyor. 44 yaşındaki savunma oyuncusu Nurettin Batar ve 21 yaşındaki kanat oyuncusu oğlu Furkan Batar, aynı takımda birlikte mücadele ediyor. 1996 yılından bugüne kadar aktif futbol hayatını sürdüren baba Nurettin Batar yaşına rağmen gençlere taş çıkartıyor. Takım antrenörü İsmail Göksu, Furkan Batar gibi genç bir yeteneğin daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

Nurettin Batar: "Hayalim gerçek oldu"
Baba Nurettin Batar, oğlu Furkan ile aynı takımda oynamanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Batar, "Hep hayalimdi bir gün oğlumla birlikte aynı takımda forma giymek. Çok şükür bugün Allah’ım kısmet etti. Oğlumla aynı takımda aynı forma altında olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

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