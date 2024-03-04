Kabine toplandı! Emekliye 10 bin TL bayram ikramiyesi iddiası sonrası gözler Erdoğan'da

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinede emeklilerin 3 bin TL'ye çıkartılan bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye çıkarılacağı ve toplantı sonrası Erdoğan'ın müjdeyi vereceği iddiası sonrası tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. İşte Kabine'nin gündemindeki diğer konular...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 haftalık aranın ardından Kabine'yi Beştepe'de topladı. Kabine Toplantısı'nda ekonomideki yol haritası, terörle mücadele, 31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte öğretmen atamalarına ilişkin takvim de konuşulacak. Dün gece yarısı Kabine toplantısında emeklilerin bayram ikramiyesinin 10 bin liraya yükseltileceği ve bugün Kabine sonrası Erdoğan'ın müjdeyi vereceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ana gündem ekonomi ve Ramazan zamları

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan kabine toplantısında ana gündem ekonomi. Enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisi mercek altına alınacak. Ramazan ayında gıda fiyatlarına fahiş zammı engellemek için yeni önlemler masada olacak. Yüksek seyreden et fiyatlarının da kabine gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

Öğretmen ataması, seçim güvenliği ve terör!

31 Mart’taki seçimlerin, huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınacak önlemler de masada olacak. Öğretmen atamaları da Kabine'ni gündeminde olacak. Yurt içi ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumun da kabinede değerlendirilmesi öngörülüyor. F-16 tedariği sürecinde, Amerikan tarafından gelen teklif ve kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı’na ulaştı.

Emekli ikramiyesi 10 bin TL mi oluyor

Öte yandan 31 Mart seçimlerine 27 gün kala kulislere emeklilere çifte bayram yaptıracak bir iddia düştü. 3 bin liraya çıkartılan emeklinin bayram ikramiyesi 10 bin liraya yükseltileceği iddia edildi. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklayacağı öne sürüldü. Gazeteci Cem Küçük de sosyal medya hesabından o iddiayı paylaştı... Tüm gözler Kabine sonrası Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi