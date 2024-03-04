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Şömine yakarken yangın çıkardılar

Şömine yakarken yangın çıkardılar

Karabük’te şömine yakımı sırasında çıkan yangında dumandan etkilenen ve yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde meydan geldi. M.T. ve V.B. isimli şahısların apartmanın ikinci katında bulunan dairede yakmaya çalıştıkları şömine nedeniyle yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları durumu polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alıp söndürürken, vücudunda yanık oluşan V.B. ile dumandan etkilenen H.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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