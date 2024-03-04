Turkcell'den "Anında Mobil İmza" hizmeti

Turkcell, "Anında Mobil İmza" abonelik kanalı ile zamandan tasarruf edilmesini ve karbon ayak izinin azalmasını sağlıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell müşterileri, "Anında Mobil İmza" ile imzalarını dijitale taşıyarak, banka, ikametgah, e-Devlet gibi ıslak imza gerektiren tüm resmi işlemlerini zamandan bağımsız olarak hızlıca gerçekleştirebiliyor. Mobil İmza ile başka bir akıllı kart, kart okuyucu ya da bilgisayar taşımaya gerek kalmadan cep telefonu aracılığı ile imza işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

"Anında Mobil İmza" ile zamandan tasarruf edilirken doğaya bırakılan karbon ayak izinde de azalma yaşandı. Turkcell müşterileri, 2023'te 27,6 milyon imzalama yaparak yıllık 6,9 milyon saat tasarruf etti. Ayrıca ıslak imza gerektiren işlemler dijitale taşınarak "Turkcell Mobil İmza" ile 3 bin 325 ağaç kesilmesi önlenip 16,5 ton su tasarrufu sağlanırken, 938 ton karbondioksit ve 66 ton atık da önlenerek doğa dostu bir çözüm elde edildi.

Kurumlar da sisteme katılabiliyor

Mobil imza abonelik sürecinin dijitalleşmesine ek olarak "Turkcell Mobil İmza" sistemlerine entegre olmak isteyen kurumlar başvuru süreçlerini tamamen dijital ortamdan gerçekleştirebiliyor. "Mobil İmza Servis Sağlayıcı Portal"ın arayüzüne erişim sağlayarak, kurumların mobil imza ile imzalama işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan sağlanıyor.

Turkcell, mobil imza dijital abonelik kanalını kullanıcılarına sundu. Tamamen dijital ortamda yalnızca 5 dakikalık bir işlemle Turkcell mobil imza abonesi olunabiliyor. Abonelik işlemleri için bayiye gitmeye gerek kalmadan şartları sağlayan tüm bireysel ve kullanıcı olarak tanımlı olan kurumsal hatlı Turkcell müşterileri aboneliklerini başlatabiliyor.