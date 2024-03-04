Şanlıurfa'da park halindeki otomobil cayır cayır yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil yandı. Yangına, yangın tüpleriyle çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Siverek Dicle Mahallesi'nde park halinde bulunan 01 VU 212 plakalı otomobilin motor kısmında, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobil olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldü.