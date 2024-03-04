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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 16 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 16 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu'nun batısında ve iç kesimlerinde bulunan 16 ilde beklenen aşırı yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın için aşırı yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle Muğla ve Antalya için turuncu, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman için sarı uyarıda bulunduğuna dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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