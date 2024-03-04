Depremde hayatını kaybedenlerin anısına bin fidan toprakla buluştu

Adıyaman Gerger Kaymakamlığı ve Gerger Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına, bin fidan dikilerek 6 Şubat Hatıra Ormanı oluşturuldu.Abone ol
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman’da hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarına atfen Gerger ilçesinde Şahin Tepe mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, “6 Şubat deprem şehitlerimiz anısına, Gerger ilçemizin Şahin Tepesi mevkisinde fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Binin üzerinde fidan dikimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu etkinlikte bizi yalnız bırakmayan ve 6 Şubat'ı unutmayan bütün gelen misafirlerimize, doğal severlerimize, hepsini ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.