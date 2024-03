Tütüncü, "31 Mart Alanya için hamle ve atılım yılları olsun "

Alanya'da muhtar, oda başkanları, belediye işçileri ve kooperatiflerle bir araya gelen Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "31 Mart Alanya için hamle yılları, atılım yılları olsun.

Ulaşım, trafik, altyapı ve nazım imar konusunda en iyi hizmeti Antalya’mızın her yanına götürmek için yollara çıktık" dedi.

Antalya’nın dört bir yanında seçim çalışmalarını sürdüren Tütüncü, Alanya ilçe sakinleriyle kucaklaştı. Alanya’yı karış karış dolaşan Tütüncü, ilçe muhtarlarıyla buluştu, oda başkanlarının taleplerini dinledi, belediye işçileriyle öğle yemeği yedi, kooperatifleri ziyaret etti. Tütüncü, Alanya’da günün ilk ziyaretinde muhtarlarla buluştu. Alanyalı muhtarlar ile sabah kahvaltısında bir araya gelen Tütüncü, Alanya’nın eserlerinde hizmetlerinde en güzeline layık olduğunu söyledi. Tütüncü, “Alanya çok daha güzel hizmetlerle geleceğe yürümeli. Alanya Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Adem Murat Yücel başkanımız çok çalışarak, çok gayret ederek Alanya’ya eserler üstüne eserler, hizmetler üstüne hizmetler koymaya çalışıyor. Başkanımıza çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Biz her zaman başkanımızın yanındayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da çok büyük eksiklerinin olduğunu son 5 yılda hep beraber gördük “dedi.

"Örnek şehir"

Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yanında olmadığı ilçe belediyelerini tek kanatla uçmaya çalışan kuşa benzetti.

Hakan Tütüncü, “31 Mart Alanya için hamle yılları, atılım yılları olsun. Ulaşım, trafik, altyapı ve nazım imar konusunda en iyi hizmeti Antalya’mızın her yanına götürmek için yollara çıktık. Alanya Belediye başkanımızla beraber biz, örnek bir kadim şehir meydana getireceğiz” diye konuştu.

"Türel gitti, tesisler yarım kaldı "

Alanya’daki alt yapı sorunlarına da değinen Tütüncü, “Alt yapı sorunları sebebiyle dünyanın göz bebeği güzel şehrimiz mavi bayraklarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa bunun hesabini kim verecek? Bir büyükşehir belediyesi 5 yıl görevde kalırda arıtma ile ilgili bir şey yapmaz mı?” dedi. Tütüncü, içme suyundan köy ve yayla yollarına kadar görülmemiş hizmetleri Alanya’ya getireceklerini de sözlerine ekledi. Alanya’da yarım kalan tesisler konusuna da değinen Tütüncü, “Menderes Türel başkanım gitti, yapımına başlanan tesisler öylece kaldı. İnşallah o tesisleri tamamlamak önemli bir vefa borcumuz olacak. Bunu en güzel şekilde biz yapacağız “ dedi.

"Oda başkanlarıyla buluştu"

Tütüncü, Alanya’daki ikinci ziyaretinde ilçenin oda başkanlarıyla bir araya geldi. Yeni dönemdeki beklenti ve hedeflerin anlatıldığı buluşmada Tütüncü, oda başkanlarının sorularını cevapladı. Güzel bir şehrin doğuşunun, büyükşehir belediyelerinin en büyük görevleri arasında yer aldığına değinen Tütüncü, rasyonel düşünce ve bilimsel bilginin belediyecilik çalışmalarının her alanında en kıymetli husus olduğunu söyledi.

"İşçilerle yemek yedi"

Tütüncü, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde belediye çalışanları ile yemek yedi. Cumhur İttifakı Antalya Belediye Başkan adayı Tütüncü, çalışanlara yemek servisini kendi eliyle yaptı. Alanya Belediyesi çalışanları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tütüncü, haftanın bir gününü Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile arazide geçirdiklerini ve bu zamanın çok kıymetli olduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin güçlerini birleştirerek, ilçeye en güzel hizmetleri taşıyacaklarını da sözlerine ekledi. “Kepez’de çalışanlarımızla beraber çok güzel işler yaptık.” diyerek, sözlerine devam eden Tütüncü, “Belediye çalışanlarımızın emeklerine sağlık. Sizler çalışırsınız, takdiri hep belediyeler alır. Bize yöneltilen teveccühlerin arkasında sizlerin emeği, sizlerin alın teri vardır. Sizin arazideki emeğiniz vardır. Milletimiz adına da sizlere teşekkürü bir borç biliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Alanya’mıza çiçek gibi bakıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde çok güzel işler yapma heyecanı içinde, sıcacık ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"Alanya çıkarması"

Alanya’nın dört bir tarafını karış karış gezen Tütüncü, ilçenin Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin emektar şoförleriyle de bir araya geldi. Antalya’nın altın çağında yapılacak çalışmaların konuşulduğu buluşmada Tütüncü, bu çağın herkesin yaşamaktan mutlu olduğu, sorunların ortadan kalktığı, çözümlerin geldiği yeni bir dönem olduğunu bildirdi. Günün bir başka ziyaretini de Yatçılar ve Gezi Tekneleri Kooperatifi’ne gerçekleştiren Tütüncü, ilçe sakinlerini de selamladı. Akşama kadar devam edecek olan Alanya turunda, ilçe seçim ofisini ziyaret edecek, Alanyaspor Taraftarları Derneği ile buluşacak, Alanyaspor-Trabzonspor maçını izleyecek.