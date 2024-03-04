Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’e ait 4 mürettebatın bulunduğu Dragon uzay aracı Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in ortak yürüttüğü "Crew-8" görevi başladı. NASA Astronotları Matthew Dominick, Michael Reed Barratt, Jeanette Epps ve Roscosmos Kozmonotu Alexander Grebenkin’in içinde bulunduğu Dragon uzay aracını yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi TSİ 06.54’te Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.