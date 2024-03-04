BIST 8.922
DOLAR 31,52
EURO 34,28
ALTIN 2.127,85
HABER /  GÜNCEL

Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı

Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’e ait 4 mürettebatın bulunduğu Dragon uzay aracı Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Abone ol

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in ortak yürüttüğü "Crew-8" görevi başladı. NASA Astronotları Matthew Dominick, Michael Reed Barratt, Jeanette Epps ve Roscosmos Kozmonotu Alexander Grebenkin’in içinde bulunduğu Dragon uzay aracını yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi TSİ 06.54’te Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogram fiyatı kapanışta yükseldi!
Altının kilogram fiyatı kapanışta yükseldi!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay yardım isteyen depremzede kadının sorununu böyle çözdü
Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay yardım isteyen depremzede kadının sorununu böyle çözdü
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na:8 kilometre metro yapan sen mi fatih olacaksın?
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na:8 kilometre metro yapan sen mi fatih olacaksın?
Cem Boyner'den kredi kartı açıklaması
Cem Boyner'den kredi kartı açıklaması
Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif, yemin ederek görevine başladı
Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif, yemin ederek görevine başladı
Tütüncü, "31 Mart Alanya için hamle ve atılım yılları olsun "
Tütüncü, "31 Mart Alanya için hamle ve atılım yılları olsun "
Meteoroloji 16 için sarı ve turuncu uyarı verdi!
Meteoroloji 16 için sarı ve turuncu uyarı verdi!
Bodrum'da Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler düzenleniyor
Bodrum'da Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler düzenleniyor
Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar çıktı
Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar çıktı
Hareket zorluğu ve titreme sorunu olan hastalıklara "beyin pili" çözüm olabilir
Hareket zorluğu ve titreme sorunu olan hastalıklara "beyin pili" çözüm olabilir
AB'den Apple'a 1,8 milyar avroluk ceza
AB'den Apple'a 1,8 milyar avroluk ceza