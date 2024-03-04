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Altının kilogram fiyatı kapanışta yükseldi!

Altının kilogram fiyatı kapanışta yükseldi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 150 bin liraya çıktı.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 150 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 186 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,3 artışla 2 milyon 150 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 122 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 428 milyon 542 bin 955,97 lira, işlem miktarı ise 1.605,76 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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