BIST 8.937
DOLAR 31,53
EURO 34,29
ALTIN 2.122,68
HABER /  GÜNCEL

Kayseri'de 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi

Kayseri'de 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan farklı markalara ait 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli bir kişinin kente kaçak otomobil motoru getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan farklı markalara ait 15 kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı
Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Altının kilogram fiyatı kapanışta yükseldi!
Altının kilogram fiyatı kapanışta yükseldi!
Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay yardım isteyen depremzede kadının sorununu böyle çözdü
Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay yardım isteyen depremzede kadının sorununu böyle çözdü
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na:8 kilometre metro yapan sen mi fatih olacaksın?
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na:8 kilometre metro yapan sen mi fatih olacaksın?
Cem Boyner'den kredi kartı açıklaması
Cem Boyner'den kredi kartı açıklaması
Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif, yemin ederek görevine başladı
Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif, yemin ederek görevine başladı
Tütüncü, "31 Mart Alanya için hamle ve atılım yılları olsun "
Tütüncü, "31 Mart Alanya için hamle ve atılım yılları olsun "
Meteoroloji 16 için sarı ve turuncu uyarı verdi!
Meteoroloji 16 için sarı ve turuncu uyarı verdi!
Bodrum'da Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler düzenleniyor
Bodrum'da Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler düzenleniyor
Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar çıktı
Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar çıktı
Hareket zorluğu ve titreme sorunu olan hastalıklara "beyin pili" çözüm olabilir
Hareket zorluğu ve titreme sorunu olan hastalıklara "beyin pili" çözüm olabilir