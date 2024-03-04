Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan İrfan Can Kahveci, bugünkü idmanda yer aldı. Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yle ilgili paylaşım geldi.Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den iyi haber geldi.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında yer aldı.
Fenerbahçe sosyal medya hesabından İrfan Can Kahveci paylaşımı yapılırken 'kum saati' emojisi kullanıldı.
Öte yandan İrfan Can Kahveci'nin yaklaşık 10 gün daha forma giyememesi bekleniyor.
Sarı-Lacivertlilerin milli futbolcu için belirlediği hedef maç ise 14 Mart tarihinde Kadıköy'de oynanacak Union Saint-Gilloise karşılaşması.
Fenerbahçe ile kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 13 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.