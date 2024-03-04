BIST 8.908
DOLAR 31,57
EURO 34,30
ALTIN 2.148,46
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Alanyaspor Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Alanyaspor Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. hafta maçında Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor’a konuk oluyor.

Abone ol

Bordo-mavili takım, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

ALANYASPOR 2-0 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanan Fırtına, Akdeniz'de de etkisini sürdürmeyi arzuluyor. Avrupa kupalarına gitme hedefi doğrultusunda üçüncülük iddiası bulunan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor karşısında kayıp yaşamak istemiyor.

3 FUTBOLCU YOK

Alanya maçında sakatlığı bulunan Onuachu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Orsic ve sezonu kapatan Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Fernandez ve Benkovic gibi isimler ise teknik ekipten forma bekliyor.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan, Oğuz, Sisto, Augusto

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet emeklilerimizin kafasını karıştırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet emeklilerimizin kafasını karıştırıyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Devlet Bahçeli'den Ramazan mesajı, Cuma Suresi’nin 11’inci Ayetini hatırlattı
Devlet Bahçeli'den Ramazan mesajı, Cuma Suresi’nin 11’inci Ayetini hatırlattı
Arda Güler'in yeni adresini duyurdular!
Arda Güler'in yeni adresini duyurdular!
Türkiye'den Gazze'ye yardım: Koca Yusuf, Kayseri'den Ürdün'e uçtu
Türkiye'den Gazze'ye yardım: Koca Yusuf, Kayseri'den Ürdün'e uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'taki terör bu yaz çözülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'taki terör bu yaz çözülecek
Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi
Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi
Fahrettin Koca, bebeklerdeki işitme kaybına ilişkin uyardı
Fahrettin Koca, bebeklerdeki işitme kaybına ilişkin uyardı
Kayseri'de 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi
Kayseri'de 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi
Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı
Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı
Altının kilogram fiyatı kapanışta yükseldi!
Altının kilogram fiyatı kapanışta yükseldi!
Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay yardım isteyen depremzede kadının sorununu böyle çözdü
Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay yardım isteyen depremzede kadının sorununu böyle çözdü