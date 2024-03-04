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Türkiye'den Gazze'ye yardım: Koca Yusuf, Kayseri'den Ürdün'e uçtu

Türkiye'den Gazze'ye yardım: Koca Yusuf, Kayseri'den Ürdün'e uçtu

MSB, Gazzelilere sağlık malzemesi taşıyan A400M tipi Koca Yusuf adlı uçağın Ürdün’e ulaştığını duyurdu.

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İsrail, dünyanın gözü önünde Filistin halkını katlediyor. 30 bini aşan ölüm sayısı karşısında vicdan sahibi herkes dehşete düşerken Gazze şeridinde ölümden kurtulabilenlerin ise açlık ve hastalık mücadelesi başlıyor.

Bu kapsamda Türkiye, bölgeye yardım ulaştırmak için devrede.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Koca Yusuf adlı A400M tipi kargo uçağını gönderdi.

Yardım uçağı Ürdün'de

Milli Savunma Bakanlığı, Gazzeliler için sağlık malzemesi taşıyan uçağın Ürdün’e ulaştığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, “Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün’e ulaştırıldı.” ifadelerine yer verildi.

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