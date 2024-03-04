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Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a 'Apo Bey' tepkisi

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a 'Apo Bey' tepkisi

"Televizyonda bunca insanımızın katili için ‘'Apo Bey' diyen bir Büyükşehir Belediye Başkan’ı var." diyerek Mansur Yavaş'ı eleştiren Turgut Altınok, "Demirtaş bırakılmalı’ diyor. Bir Türk milliyetçisi bunu söyleyebilir mi?" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı bir televizyon programındaki sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınok, şöyle konuştu:

"Seçimden seçime milliyetçi olanlar var. Seçim olmasa milliyetçiliği de yok. Televizyondaki sözlerini unutmayın, kanmayın, aldanmayın. Biz bu vatanı sokaklarda bulmadık. Atatürk ne diyor; mevzu bahis vatansa gerisi teferruat. Bu vatan, şehitlerimizin kanıyla sulanıyor. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayalım. İzmir'e gitti, ne dedi; 'İHA'larınızı, SİHA'larınızı, TCG Anadolu geminizi alıp gideceksiniz' dedi. Burada Yunan yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İHA'sı, SİHA'sı ve TCG Anadolu gemisi; onurumuz ve gururumuz. Bir milliyetçi bunu söyleyebilir mi? Televizyonda bunca insanımızın katili için 'Apo Bey' diyen bir Büyükşehir Belediye Başkan'ı var. 'Demirtaş bırakılmalı' diyor. Bir Türk milliyetçisi bunu söyleyebilir mi? Bunları söyleyeceksin sonra cumhurbaşkanlığı seçimleri bitince 'Türk milliyetçisiyim, kahrolsun PKK' diyeceksin. Hangisi doğru? Binlerce insanın katiline 'Apo Bey' diyeceksin, seçim zamanı geldi mi 'Ben Türk milliyetçisiyim' diyeceksin. Hangi sözünün arkasında durmuş ki."

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