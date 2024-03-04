Murat Kurum: Tedbir alıp depremle yaşamayı öğreneceğiz

Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Doğru adımları atarsak endişeye yer yok. Tedbir alıp depremle yaşamayı öğreneceğiz" paylaşımında bulundu.

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İstanbul ve çevre illerde de sarsıntı hissedildi.

Murat Kurum: Doğru adımları atarsak endişeye yer yok

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından depreme ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Kurum, "Geçmiş olsun Marmara. Geçmiş olsun İstanbul. Allah ülkemizi, İstanbul'umuzu daha büyüğünden korusun. Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Doğru adımları atarsak endişeye yer yok. Tedbir alıp depremle yaşamayı öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.