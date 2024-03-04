Çanakkale'de yaşanan deprem İstanbul'u tetikler mi?

Çanakkale'de akşam saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, "Bu Marmara Denizi içinde beklediğimiz büyük deprem değil. Güney kollara ilişkin bir deprem olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Çanakkale'de saat 21.38'de 4.9 büyülüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem uzmanları, vatandaşları panikleten sarsıntıyla ilgili ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Depremin meydana geldiği bölgede 1953 yılında 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını belirten deprem meydana geldiğini belirten Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, "Bu Marmara Denizi içinde beklediğimiz büyük deprem değil. Güney kollara ilişkin bir deprem olduğunu tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise meydana gelen depremin İstanbul için herhangi bir tehlike oluşturmayacağını belirtti.

"Bölgede 1953'de büyük bir deprem meydana gelmişti"

Bölgede 1953 yılında büyük bir deprem meydana geldiğini belirten, Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, şunları söyledi:

"Ben de belli belirsiz hissettim. Çanakkale Yenice diye bana söylendi. Tabi bu Marmara Denizi içinde beklediğimiz büyük deprem değil. Güney kollara ilişkin bir deprem olduğunu tahmin ediyorum. Beklediğimiz Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Anadolu fayının kuzey koluyla ilgili bir deprem değil bu. 1953'te Yenice - Gönen depremi var 7,2. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde."

"Bu deprem İstanbul için bir tehlike oluşturmaz"

Bölgede meydana gelen sarsıntıların deprem fırtınası olduğunu söyleyen Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzunca bir süredir bölgede oluyor. Bunu bir deprem fırtınaları olarak adlandırmak yanlış olmaz. Deprem fırtınaları yıkıcı deprem üretmezler, küçük depremler oluşturmazlar. Bu bölgede yıkıcı deprem oluşturacak bir deprem fay olmadığını biliyoruz. Bölgede daha büyük, yıkıcı bir deprem olacağını düşünmüyorum. Artçılar yaşamak mümkün, deprem fırtınası şeklide ise 5 üzerine çıkan depremlerin oluşması muhtemeldir. Çanakkale bütün Türkiye gibi depreme hazır olmayan şehrimiz. Ancak 5 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremin hasar vermesini beklemem. Sığ bir deprem olduğu için İstanbul'u geçin Edirne'ye kadar, güneyde İzmir'de hissedildi. 200 km bir çember içerisinde hissedildi. Bu depremin İstanbul için herhangi bir tehlike oluşturmayacağının da altını çizelim."

KAYNAK: HÜRRİYET