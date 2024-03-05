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Kocaeli'de ramazan davulcusu tartıştığı muhtarı vurdu

Kocaeli'de ramazan davulcusu tartıştığı muhtarı vurdu

Kocaeli'de tartıştığı ramazan davulcusu ve muhtar arasında davul çalma izni meselesi yüzünden kavga çıktı. Davulcu tarafından tabancayla vurulan muhtar hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde davulcu Samet Ş. ile muhtar Metin K. arasında ramazan ayında mahallede davul çalma izni meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle Samet Ş., muhtar Metin K.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Çevredeki bir araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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