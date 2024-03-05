Çanakkale depreminde 1 kişi öldü! 'İstanbul depreminin öncüsü! 7'den büyük deprem geliyor'

ÇANAKKLE dün 4.9 şiddetindeki depremle sarsıldı. Marmara bölgesinin birçok yerinden hissedilen depremde korkuyla 2 kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Derem uzmanlarından Çanakkale depremiyle ilgili tüyler ürperten açıklamalar geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İstanbul çevresindeki her deprem artık beklenen büyük depremin öncüsü" derken Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu aralık 6,8 ile 7,4 arasında bir depreme gebe" ifadelerini kullandı.

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Kanramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma ve 50 binden fazla kişinin hayatına mal olan 6 Şubat depremleri sonrası tüm Türkiye 'İstanbul depremi ne zaman olacak?" sorusunun cevabını merak ederken, Marmara'da Bursa Gemlik merkezli depremlerden sonra dün Çanakkale'de meydana gelin deprem endişeleri artırdı.

Dün Saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir kişinin korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beklenen büyük depremin öncüsü

Çanakkale depreminin ardından 'İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul depreminin öncüsü mü?' soruları tekrar gündeme geldi. Bölgede son bir ayda ciddi anlamda sismik bir hareketlenme olduğuna dikkat çeken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Hazırlıklı olmamız lazım. İstanbul çevresindeki her deprem artık beklenen büyük depremin öncüsü" diye konuştu.

İstanbul'u hırpalayacğı gözüken fayda...

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Çanakkale depremiyle ilgili şunları söyledi:

- Depremin meydana geldiği yerin 1953'te kırılan Gönen fayı olduğunu anlıyoruz. Bu çevrede bir şeyler olabilir mi? Bunu çok net söyleyemeyiz ama esas daha kuzeydeki Marmara Denizi'nden 1509 yılından beri kırılmayıp İstanbul'u hırpalayacğı gözüken fayda, hem de güneydeki fayda enerji biriktiğini ve sağından solundan bir takım sesler çıktığını görüyoruz.

İstanbul depreminin öncüsü! Önünü açıyor...

- Hazırlıklı olmamız lazım. İstanbul çevresindeki her deprem artık beklenen büyük depremin öncüsü.

- Küçük segmentler kırılıyor ve kırılacak büyük segmente yol açıyorlar. Bir hazırlık aşaması gibi düşünmeli. Yıkılacak büyük fayın önünü açıyor olabilir.

500 yıldır suskun ikisi de kırılabilir

- Bu yüzden bu kırılmaları, daha büyük depremler için bir işaret olarak kabul etmemiz lazım. Marmara Denizi'nin içinde iki büyük fayımız var. İkisi de kırılabilir. İkisi de 500 yıldır suskun. Bu yüzden hazırlıklı olmamız lazım.

- Bu iki fay kırılacak. Bugün kırılmadıysa yarın kırılacaktır.

Ahmet Ercan: 6.8 ile 7.4 depreme gebe Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, "Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır" diyerek, bugün Yenice-Karasu’da gerçekleşen depremin, burada biriken gerginliğin bir belirtisi olduğunu söyledi. Ercan, "Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir" dedi. Ahmet Ercan X hesabından şu bilgileri verdi:

"Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur. Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir."

Prof. Tüysüz: İstanbul'u tetiklemez

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise meydana gelen depremin İstanbul için herhangi bir tehlike oluşturmayacağını söyledi. Bölgede meydana gelen sarsıntıların deprem fırtınası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tüysüz sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzunca bir süredir bölgede oluyor. Bunu bir deprem fırtınaları olarak adlandırmak yanlış olmaz. Deprem fırtınaları yıkıcı deprem üretmezler, küçük depremler oluşturmazlar. Bu bölgede yıkıcı deprem oluşturacak bir deprem fay olmadığını biliyoruz. Bölgede daha büyük, yıkıcı bir deprem olacağını düşünmüyorum. Artçılar yaşamak mümkün, deprem fırtınası şeklide ise 5 üzerine çıkan depremlerin oluşması muhtemeldir. Çanakkale bütün Türkiye gibi depreme hazır olmayan şehrimiz. Ancak 5 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremin hasar vermesini beklemem. Sığ bir deprem olduğu için İstanbul'u geçin Edirne'ye kadar, güneyde İzmir'de hissedildi. 200 km bir çember içerisinde hissedildi. Bu depremin İstanbul için herhangi bir tehlike oluşturmayacağının da altını çizelim."