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Yatmadan 1-2 saat önce yemek yemeyi kesin

Yatmadan 1-2 saat önce yemek yemeyi kesin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, uyku kalitesinin metabolizmaya sağladığı katkıya dikkat çekerek, "Her gün mutlaka 6 ila 8 saat uyuyun. Uyku probleminiz var ise yatmadan 1-2 saat öncesinde yemek yemeyi sonlandırmış olun. Çay, kahve yerine melisa ve papatya çayı için" dedi.

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Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, kaliteli bir gece uykusunun daha sağlıklı beslenmeyi desteklediğine dikkat çekerek, düzenli ve yeterli uykusu olan kişilerin bağışıklık sistemlerine yatırım yaptığını söyledi.
Sağlıklı bir metabolizma için günde 6 ila 8 saat uykuya ihtiyaç duyulduğunu, uyku alındığı zaman metabolizmanın düzene girdiğini vurgulayan Diyetisyen Gündüz, "Geceleri düzenli uyuyan bireylerin sağlıklı beslenmeye eğilimleri arttığı gibi gün içerisindeki konsantrasyon problemlerinin azaldığı, zihinsel aktivitelerinin arttığı ve daha dinç oldukları yapılan çalışmalarda görülmüştür" diye konuştu.
Gündüz, sağlıklı hayat tarzını benimsemek isteyenler için düzenli uykunun temel taşlardan biri olduğunu vurgulayarak bunun için de beslenmedeki temel ilkelerin yeniden düzenlenebileceğini ifade etti.

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