Elazığ’da 61 bin 800 dolu, 32 bin boş makaron ele geçirildi

Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 61 bin 800 içi doldurulmuş ve 32 bin boş makaron ile 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın yapılan bağ evi ve iş yeri aramasında 61 bin 800 dal içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 32 bin dal içi boş bandrolsüz makaron ve 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.