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Elazığ’da 61 bin 800 dolu, 32 bin boş makaron ele geçirildi

Elazığ’da 61 bin 800 dolu, 32 bin boş makaron ele geçirildi

Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 61 bin 800 içi doldurulmuş ve 32 bin boş makaron ile 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın yapılan bağ evi ve iş yeri aramasında 61 bin 800 dal içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 32 bin dal içi boş bandrolsüz makaron ve 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

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