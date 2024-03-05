Trabzonspor, futbol tarihinin en garip gollerinden birini yedi

Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oldu. Oba Stadyumu'ndaki müsabakanın ilk yarısında Trabzonspor'da Stefano Denswil'in yaptığı hata maça damga vurdu. Trabzonspor'un yediği gol dünya basınında yankı uyandırdı.

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Süper Lig'de Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta çok ilginç bir an yaşandı. Alanyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'ndaki müsabakanın ilk yarısının son anlarında yaşananlar maçın önüne geçti.

Maçın 38. dakikasında Trabzonspor kendi ceza sahası içinden serbest vuruş kullandı. Kaleci Uğurcan topu stoper arkadaşı Denswil'e yolladı.

O anlarda topun kendine geldiğini fark etmeyen tecrübeli oyuncu kısa süreli bir dalgınlık yaşadı. Araya giren Oğuz Aydın, Alanyaspor'un karşılaşmadaki ikinci golünü attı. Atılan bu gol dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Karşılaşma Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.