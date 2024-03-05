Tayyip Erdoğan 'para yok' demişti! Fatma Şahin emeklilerin çilesini bitirecek yeni bir uygulama başlattı bile

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin özellikle Gaziantep halkını heyecanlandıracak seçim vaatlerini, hedeflerini ve projelerini Hadi Özışık'ın konuğu olarak canlı yayında açıkladı.

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31 Mart yerel seçimlerine artık geri sayım hızlanmaya başladı. Tüm adaylar çalışmalarını iyice hızlandırırken, projelerini de tek tek farklı mecralarda açıklamaya devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in emekliler ile ilgili projesi ise çok konuşulacak projelerden biri. Emekli kart projesi ile her şeyi devletten beklemeden emeklilerin sorunlarına kulak veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin emeklilere müjdelerini peş peşe sıraladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin özellikle Gaziantep halkını heyecanlandıracak seçim vaatlerini, hedeflerini ve projelerini Hadi Özışık'ın konuğu olarak canlı yayında açıkladı.