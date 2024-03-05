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Herkes bu patronu konuşuyor! Çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi

Herkes bu patronu konuşuyor! Çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi

Skoda'nın Türkiye Distribütörü, Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce, bu yıl çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi

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Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, çalışanlarına 29 maaş ikramiye vererek güzel bir jest yaptı. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, Ahmet Yüce 15 yıldır çalışanlarına ikramiye veriyor ve pandemi döneminde de hiçbir çalışanını çıkarmayarak 13 maaş ikramiye vermişti. Bu yıl da cömert davranan Yüce, çalışanlarına 29 maaş ikramiye vermeyi tercih etti.

Ahmet Yüce'nin Cömert İkramiyeleri:

15 yıldır çalışanlarına ikramiye veriyor.

Pandemi döneminde 13 maaş ikramiye verdi.

2023 yılında 29 maaş ikramiye verdi

Bu Jest çalışanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ahmet Yüce'nin çalışanlarına değer verdiğini gösteren bir jest olarak yorumlandı. Zor bir dönemden geçen çalışanlar için moral kaynağı oldu.

Ahmet Yüce'nin Daha Önceki Açıklamaları:

"Çalışanlarımızı ailemizin bir parçası olarak görüyoruz."

"Onların emeğini ve katkılarını takdir ediyoruz."

"Başarılarımızı birlikte paylaşıyoruz."

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