DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş 'tavşan aday' iddiası için ne dedi?

DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, İmamoğlu'nun önünü açmak için kendisi hakkında söylenen 'tavşan aday' iddiası için “Biz bunları gülerek izliyoruz. Tavşan mıyım başka bir şey miyim bilmiyorum ama bu arkadaşlar demek ki biliyorlar” dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde gözlerin çevrildiği İstanbul yarışında 'tavşan aday' tartışması başladı.

DEM'in Başak Demirtaş yerine düşük profilli aday çıkarması 'CHP adayı İmamoğlu'nun seçimi kazanması için tavşan aday çıkardı' söylentilerini beraberinde getirdi.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meral Danış Beştaş, CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'a konuştu.

Yarkadaş, tv100'de yayınlanan "Taksim meydanı" programında Beştaş ile yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"Ben bugün Meral Danış Beştaş’ı aradım. “Ne oluyor? Siz sahada mısınız? Çünkü eleştiriler var tavşan aday olduğunuza yönelik” dedim. “Biz gayet iyi gidiyoruz, halklarımız hem çok mutlu hem de çok umutlu. Bizim adaylığımızla birlikte İstanbul’a heyecan geldi” dedi.

"Bunları gülerek izliyoruz"

"Tavşan aday olduğunuza dair bazı iddialar var” dedim. “Biz bunları gülerek izliyoruz. Tavşan mıyım başka bir şey miyim bilmiyorum ama bu arkadaşlar demek ki biliyorlar” dedi.

"Hatırı sayılır bir oy alacağımızı bekliyorum"

“Yüzde kaç almayı hedefliyorsunuz?” dedim. “Ben bir yüzde vermek istemiyorum ancak hatırı sayılır bir oy alacağımızı bekliyorum. Tüm bölgelerde de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi. Tavşan adaylık iddiasını kesinlikle reddetti."

Tavşan aday ne demek?

Tavşan adayı atletizmdeki tavşan atlettir. Orta mesafe koşularında yarışı kazanacak asıl atletin işini kolaylaştırmak, ona yol açmak için tavşan atlet koşturulur. Örneğin bir takımın iki atletinden biri yarışı kazanacak olan atlettir, diğeri tavşan atlettir. Tavşan atlet koşunun başında hızlı koşar, rakipleri kendi temposuna uydurur, böylece yorar. Bir süre sonra kendi yarışı bırakır. Rakipler yorulmuştur, takım arkadaşı ise diri kalmıştır. Bu kez o yarışa asılır ve yorulan rakiplerini geçerek ipi göğüsler. Tavşan atletin işlevi budur.