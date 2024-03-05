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Ramazan öncesi hurma ve peynirin yanına yaklaşılmıyor!

Ramazan öncesi hurma ve peynirin yanına yaklaşılmıyor!

Pazartesi itibariyle artık Ramazan geliyor. Çarşı pazarda da Ramazan alışverişi var. İhtiyaç listesi maliyetleri vatandaşı düşündürürken fiyatların yüksekliğinden iftariyeliklerin yanına yaklaşılmıyor. Hurma ve peynirde geçen yıla oranla yüzde 100 artış var.

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Ramazan ayına sayılı gün kaldı, alışveriş telaşı başladı. Hesaplı alışverişin adresi Eminönü’nde yoğunluk başladı.

Vatandaş da alışverişe çıkarken karşılaştıkları fiyatlardan yakınıyor. Ramazan için daha çok hurma, zeytin ve peynir tercih ediliyor. Ancak bu ürünlerde fiyatlar 2023’e göre ortalama yüzde 100 arttı.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın fiyatları kalitesine göre değişiyor. Geçen Ramazan ortalama 180-200 TL arasında satılıyordu. Bu yıl ortalama kaliteli bir hurmanın fiyatı 350 liradan başlıyor, 450 liraya kadar çıkıyor. Hurma artık tezgahlarda tane fiyatıyla satılıyor. Tanesi ise 15 lira.

Peynirde ise en çok ezine ve kaşar tercih ediliyor. Geçen yıl ortalama 180 lira olan ezine peynirinin kilo fiyatı bu yıl 250 liradan başlıyor. Çeçil peynirinin fiyatı ise 320 lirayı buluyor. Eski kaşar 280 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor.

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