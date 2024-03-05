Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Mehmet Şimşek'e çağrı: Sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, rakibi Murat Kurum için "Allah herkese öyle rakip versin derim de ayıp olacak. Ama ben öyle rakip de istemiyorum. Keşke bu vasat tavırları yapmasaydı. Bir hukukumuz var. Eleştireceğim çok şey var." ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Bakan Şimşek'e de bir çağrıda bulundu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın "Demokrasi Meydanı" programına konuk oldu.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bir önde bir geride giden 14 ilçemiz var. Vatandaşımız çok derin analiz ediyor."

("Muhafazakar kadın seçmeniniz çok mu"): 14 senedir siyasetin içindeyim. Çok farklı sahalar gördük Anadolu'da. Gördüğümüzün üstünde halk meydanı var. Aile toplantısı yapacağız desek herkes öyle gelir. Araştırmacılar ev kadınları daha çok oy veriyor diye söylüyor. Ciddi bir fark görünüyor. Biz bunu İstanbul'da yıktığımızı da düşünüyorum.

Melen açıklaması

Melen bir baraja dönüşecekti İstanbul'un günlük su ihtiyacını karşılayacaktı. Çok kötü mühendislikle beraber oradaki yatırım çöp oldu.

İstanbul İttifakı açıklaması

Bizim yönetim anlayışımızda, hizmet anlayışımızda, siyaset anlayışımızda da İstanbul İttifakı var. Bu partiler ötesi bir durum.

İmamoğlu'nun ilk 5 yılı

İstanbul'un yoksullukla mücadelesinin tam da içine düştük. Seçim elimizden alındı, 700 terörist var dediler sandık başında. Bir tane mi gözaltı olmaz. Ben birine hırsız terörist diyeceğim sonra ben buna siyasi söylem diyeceğim böyle bir şey olabilir mi? Göreve geldiğimizin 6. ayında pandemi yaşadık. Kaybettiğimiz insan sayısını bile alamıyoruz TÜİK'ten. Pandemide dünyada en fazla yerel yönetimler desteklendi, bizde tam tersi. Bütün bu dönemde gelir düşüşü yaşandı. Ekonomi kötü biz metro yapıyoruz.

İBB hiç bir şey yapmadı, borca boğuldu bunlar külliyen yalan. Borçlanmamızı bile vermediler. Bizim belediyede kasımda bütçemiz oylanır, gelir giderini kapatmamız için borçlanmaya ihtiyacımız var. Bazı yıllarda 2021 olsa gerek. Bizim borçlanmamıza izin vermediler ona rağmen kasayı döndürdük.

Metro açıklaması

Bütün projeleri revize ettik. Mahmutbey Esenyurt metrosunun parasını bulduk. Sıfır düzeyindeydi.

Murat Kurum'a yanıt

(Murat Kurum nasıl bir rakip) Allah herkese öyle rakip versin derim de ayıp olacak. Ama ben öyle rakip de istemiyorum. Keşke bu vasat tavırları yapmasaydı. Bir hukukumuz var. Eleştireceğim çok şey var.

Acemi aday açıklaması

Acemi aday: İstanbul'u bilmiyor. Benim İstanbul'da 35 yıllık bir hayatım var. Evimiz Bağlarbaşın'daydı sonra Göztepe'ye taşındık. Avcılar'da okudum . Ben bu şehri mahalle mahalle sokak sokak semt semt... Benim inadım vardı babamın arabasına binmiyordum, ben toplu taşıma kullanıyordum. Büyükçekmece ile Küçükçekmece'yi karıştırıyor. Sultanbeyli'ye metrobüs getireceğim diyor. Metrobüs bambaşka bir hat. Sultanbeyli'de metro var zaten

Mehmet Şimşek'e çağrı: İtibarını bir acemi adaya ezdirme

Mehmet Şimşek'e saygı duyuyorum. Ben iki kişiden randevu alabildim, biri Ulaştırma Bakanı, birisi de Sayın Şimşek. Randevu verdi, bizi kabul etti. Yapma Sayın Şimşek, itibarını bir acemi adaya ezdirme. Sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin. Bu ülkeye dair de güzel hizmetler bekliyoruz sizden. Sayın Şimşek, değerlisiniz. Rasyonel tutum bunu gerektirir, benim tanıdığım Şimşek'in durumu da bunu gerektirir. Şu oy kazandırmaz, bu oy kaybettirir. Ben Allah korusun Kurum olsam, 'bunu benim için söyle' demem. Zafiyet bu.