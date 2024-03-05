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Düzce’de av sezonu sona erdi

Düzce’de av sezonu sona erdi

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, av sezonunun sona erdiğini duyurdu.

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Açıklama şu şekilde: "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu dahilinde 2023-2024 Av sezonu 3 Mart 2024 tarihi itibariyle sona ermiştir. Av sezonu, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihi itibariyle av yasağı başlamıştır. Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin; av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha dikkatli olması gerekmektedir."

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