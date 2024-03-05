BIST 8.936
DOLAR 31,60
EURO 34,33
ALTIN 2.154,52
HABER /  GÜNCEL

Sarıkamış’ta kar ve soğuk etkili oldu

Sarıkamış’ta kar ve soğuk etkili oldu

Sarıkamış’ta kar yağışı ve soğuk etkili oldu. İlçede yağan kar, soğuğu da beraberinde getirdi. Soğuktan sokak çeşmelerinin etrafı dondu.

Abone ol

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Mart ayında yağan kar ve ardından etkili olan soğuk, hayatı olumsuz etkiledi. Yağan ile birlikte etraf beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Sarıkamış Belediyesi’ne ait karla mücadele ekipleri ise buzlanan caddelerde tuzlama çalışması yaptı. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış’ta baharı bekleyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

"Kar yağdı, şaşırdık"
Sarıkamış’ta kar yağışının kendilerini şaşırttığını ifade eden vatandaşlar, “Kar yağmış, şaşırdık. Yaz gelmiş derken bir daha kışa dönüş yaptık” dedi. Öte yandan Sarıkamış’ta etkili olan soğuk havadan sokak çeşmeleri donarken, vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi. Bölgede soğuk hava etkisini sürdürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Yüksek sesle müzik dinleyen araçlara ceza yağdı
Yüksek sesle müzik dinleyen araçlara ceza yağdı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hepatit C ile yaşayan 5 kişiden 4’ü enfekte olduğunu bilmiyor
Hepatit C ile yaşayan 5 kişiden 4’ü enfekte olduğunu bilmiyor
Gaziantep'te direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Gaziantep'te direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Araç satışlarında flaş karar! AYM kararını verdi: O düzenleme iptal edildi
Araç satışlarında flaş karar! AYM kararını verdi: O düzenleme iptal edildi
Kontrolden çıktı, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıktı, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
ABD'den Gazze açıklaması: Kabul edilemez
ABD'den Gazze açıklaması: Kabul edilemez
Göztepeli Romulo’dan 4 maçta 5 gole doğrudan katkı
Göztepeli Romulo’dan 4 maçta 5 gole doğrudan katkı
Düzce’de av sezonu sona erdi
Düzce’de av sezonu sona erdi
Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Mehmet Şimşek'e çağrı: Sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin...
Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Mehmet Şimşek'e çağrı: Sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin...
Ramazan öncesi hurma ve peynirin yanına yaklaşılmıyor!
Ramazan öncesi hurma ve peynirin yanına yaklaşılmıyor!