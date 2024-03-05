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Dün kaza yapmıştı bugün de Destici'nin kaza yapan aracını taşıyan çekici yandı

Dün kaza yapmıştı bugün de Destici'nin kaza yapan aracını taşıyan çekici yandı

BBP lideri Mustafa Destici'nin dün trafik kazası geçirdiği aracını taşıyan çekici Amasya'da yandı. Çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Araç kullanılmaz hale geldi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin dün Tokat’ta kaza yapan makam aracı, bu sefer de Amasya’da kazaya karıştı.

Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandığı kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul’a doğru yola çıkan araç bu sefer de Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı.

Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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