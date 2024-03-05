Aç kaldığı için halsiz düşen şahin yeniden kanat çırptı

Düzce’de sindirim sisteminde oluşan enfeksiyon neticesinde uzun süre aç kaldığı için uçma kabiliyetini yitiren Şahin tedavisinin ardından tekrar özgürlüğü kanat çırptı.

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Düzce’de sindirim sisteminde gelişen enfeksiyon nedeniyle uzun süre aç kalınca göğüs ve kanat kasları eriyen ve uçma kabiliyetini kaybeden Şahin tedavi altına alındı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde veteriner hekimlerce tedavi uygulandı. Uygulanan çok yönlü tedavi sayesinde uçma kabiliyetini tekrar kazanarak Şahin özlediği gökyüzüne yeniden özgürce kanat çırparak gözden kayboldu.