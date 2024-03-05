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Meteorolojiden Eskişehir için sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden Eskişehir için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü kent merkezinde ve ilçelerde sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, Bölge genelinin çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinde batı kesimlerde başlayacak sağanak yağışların ilerleyen saatlerde tüm bölgeye yayılacağı ve aralıklarla devam edeceği tahmininde bulundu. Ayrıca rüzgârın sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve bu Eskişehir’in yüksek kesimlerinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği şeklinde uyarıda bulundu.

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