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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheliye adli işlem

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheliye adli işlem

Kırıkkale'de polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir hafta içersinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda da 40 adet sentetik ecza hapı, 10 gram skunk, 5 gram esrar, 6 adet ecstasy ele geçirildi.

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