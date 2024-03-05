Ünlü anketçi Özer Sancar, Mansur Yavaş'ın 'sırrını' açıkladı! Mansur Yavaş 14 puan önde!

Metropoll Araştırma'nın Başkanı Özer Sancar, Mansur Yavaş'ın başarılı bir belediye başkanı olmamasına rağmen AK parti adayı Turgut Altınok'un 14 puan önünde olduğunu açıkladı. Sancar, Yavaş'ın başarırsızken bu kadar önde olmasının sırrını da açıkladı.

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31 Mart seçimlerine 26 gün kala İstanbul kadar sonucu merak edilen illerin başında Ankara geliyor. Anketler, Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş'ın, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un açık ara önde olduğunu gösteriyor. Peki ama Mansur Yavaş'ın sırrı ne?

Sırrı konuşmamasında! Bir konuşsa...

Metropol Araştırma Şirketinin sahibi Özer Sancar, "Mansur Yavaş'ın popülaritesinin yüksek olması, konuşmamasıdır. Konuşsa berbat olup çıkacak. Konuşacak fazla bir şeyi yok. Ben Ankara'da yaşıyorum, Mansur Yavaş başarılı değil" diye konuştu.

Eğer bir aday Yavaş'tan 10 puan alamazsa!

Özer Sancar, "10 gün önce yaptığımız araştırmaya göre Mansur Yavaş, AK Parti adayı Turgut Altınok'un 14 puan önünde. Eğer Ankara'da bir aday çıkıp Mansur Yavaş'tan 10 puan alamazsa seçimi Mansur Yavaş rahat kazanır" dedi.