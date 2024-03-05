Yeni müfredata geçiş için tarih belli Bakan Tekin duyurdu! Matematik detayına dikkat

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren yeni müfredatla ilgili çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kısa süre içinde açıklama yapılacağını söyledi. Müfredatın öğrenci düzeylerine uygun olarak sadeleştirileceğini belirten Tekin, yeni müfredatın gelecek yıl 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını açıkladı.

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Yeni müfredat hazırlığında sona yaklaşıldı. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çalışmaların büyük oranda bitirildiğini söyledi.

Temel amacın sadeleştirme olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:

''Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak, bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. İlkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak.''

Yeni müfredatta neler olacak?

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e, integralin matematik müfredatından çıkarılacağı gibi kamuoyuna yansıyan bazı iddialar da soruldu.

Bakan Tekin ''Bunların hepsini alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 40’ı akademisyen, gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. Bunlar buna göre değerlendiriliyor.'' diye konuştu.

Yeni müfredata gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli geçiş olacağını da söyleyen Tekin, ''2024-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak, Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız.'' dedi.